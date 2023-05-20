الرابطة المحترفة تضبط برنامج الجولات المتبقية من عمر البطولة

ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم، برنامج المباريات المتبقية من عمر البطولة الوطنية للموسم الجاري 2022 – 2023.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة، ستجرى مباريات الجولة الـ24 بتاريخ 30 ماي الجاري، باستثناء مباراة شبيبة الساورة، واتحاد العاصمة.

كما تقرر خوض الجولة الـ30 والأخيرة من البطولة المحترفة، في الفاتح من شهر جويلية للسنة الجارية 2023.

ومن جهة أخرة حددت الرابطة المحترفة مواعيد اجراء المباريات المتأخرة لفريق اتحاد العاصمة، حيث جاءت البرمجة كاملة على النحو التالي:

الجولة الـ24: الثلاثاء 30 ماي 2023 باستثناء مباراة شبيبة الساورة – اتحاد العاصمة

الجولة الـ25: الثلاثاء 06 جوان 2023.

المباراة المتأخرة عن الجولة الـ21: اتحاد العاصمة – مولودية الجزائر (الجمعة 09 جوان 2023)

الجولة الـ26: الثلاثاء 13 جوان 2023.

المباراة المتأخرة عن الجولة الـ23: اتحاد العاصمة – مولودية الجزائر: الجمعة 16 جوان 2023.

الجولة الـ الـ27: الإثنين 19 جوان 2023.

الجولة الـ28: الجمعة 23 جوان 2023.

الجولة الـ29: الثلاثاء 27 جوان 2023.

الجولة الـ30: السبت 01 جويلية 2023.

المباراة المتأخرة عن الجولة الـ24: شبيبة الساورة – اتحاد العاصمة الأحد 04 جويلية 2023.