الرابطة المحترفة تضبط برنامج الجولة الـ23 من البطولة

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تاريخ، وتوقيت خوض مباريات الجولة الـ23 من البطولة المحترفة.

ونشرت الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي، البرنامج الكامل لمباريات هذه الجولة، والتي ستلعب يومي 19، و20 أفريل الجاري.

فيما برمجة الرابطة المحترفة مباراة مولودية وهران، وشبيبة القبائل، لحساب ذات الجولة، بتاريخ الثلاثاء 16 أفريل الجاري.

كما قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تأجيل تحديد موعد مواجهة اتحاد العاصمة، ونجم بن عكنون، برسم هذه الجولة الـ23 لموعد لاحق.