الرابطة المحترفة تعدل توقيت مباريات الجولة الثامنة

أعلنت الرابطة المجترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، تعديل توقيت مباريات الجولة الثامنة من البطولة، بسبب موعد نهائي كأس العرب.

وقررت الرابطة، تقديم موعد خوض مباراتي شباب قسنطينة، وأولمبي المدية، بالإضافة لمباراة وداد تلمسان، والنصرية، إلى الواحدة والنصف زوالا.

كما تم تقدم مباراة شباب بلوزداد، وشبيبة الساورة، لحساب نفس الجولة، إلى الساعة الواحدة زوالا.

وأوضحت الرابطة أن هذا القرار، جاء بهدف السماح للجماهير الجزائرية بمتابعة نهائي كأس العرب، الذي سيجمع المنتخب الوطني بنظيره التونسي