الرابطة المحترفة تعلن إلغاء الإندارات المفروضة على اللاعبين

أعلمت الرابطة المحترفة لكرة القدم، مختلف الأندية المحترفة، بقرار إلغاء الإنذارات المفروضة على اللاعبين خلال مرحلة الذهاب.

وأوضحت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، بأن الإنذارات المفروضة على اللاعبين خلال مرحلة الذهاب، والتي يقل عددها أو يساوي ثلاثة اندارات، تعتبر ملغات مع انطلاق مرحلة العودة.

وفي المقابل، كشفت ذات الهئية، بأن عقوبة الإيقاف المفروضة على أي لاعب في مرحلة الذهاب، والمتعلقة بأربعة انذرات، تعتبر سارية المفعول في مرحلة العودة، وفقا للمادة 34 من قانون “الفاف”.

يذكر أن مرحلة العودة من الموسم الجاري للبطولة المحترفة لكرة القدم، من المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة.