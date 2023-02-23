الرابطة المحترفة تعلن تغيير ملعب مباراة مولودية الجزائر وأمل الأربعاء

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تغيير الملعب الذي سيحتضن مباراة مولودية الجزائر، وأمل الأربعاء.

وكشفت الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي، عن نقل هذه المواجهة التي كانت مقررة بملعب “5 جويلية”، إلى ملعب الدار البيضاء.

كما أوضحت الرابطة، بأن هذا القرار جاء نزولا عند طلب إدارة العميد، وبهدف الحفاظ على جاهزية أرضية ملعب “5 جيويلة”، تحسبا لمباراة الكاف بين اتحاد العاصمة، ومارمو جالنتس، المقررة هذا الأحد.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، بأمل الأربعاء، المقررة هذا السبت، تدخل ضمن الجولة الـ18 من البطولة المحترفة