الرابطة المحترفة تعلن عن جملة من القرارات التنظيمية الجديدة

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن جملة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تخص تسيير المنافسة خلال المرحلة الثانية من الموسم الكروي الجاري. وذلك في إطار ضبط القوانين وتوحيد الإجراءات بين جميع الفرق الناشطة في البطولة المحترفة.

وأوضحت الرابطة أن جميع الإنذارات التي تحصل عليها اللاعبون إلى غاية الجولة الـ15 سيتم إلغاؤها بالنسبة لكل لاعب لم يتجاوز ثلاثة إنذارات. فيما يتوجب على اللاعبين الذين بلغوا أربعة إنذارات إلى غاية الجولة نفسها استنفاد عقوبة التوقيف لمباراة واحدة نافذة آليا.

كما أكدت الرابطة أن الإنذارات المحصَّل عليها بداية من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر وما يليها من لقاءات سيتم احتسابها ضمن سلسلة إنذارات مرحلة الإياب. وذلك تطبيقا للمنشور رقم 64 المؤرخ في 27 نوفمبر 2025 المتعلق بشروط فترات التسجيل الثانية للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأضاف البيان أن احتساب توقيت منحة المردود لمرحلة الإياب سينطلق ابتداء من مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر إلى غاية آخر مباراة من الموسم الجاري.

وفي السياق ذاته، أشارت الرابطة إلى أن اللاعبين الجدد بإمكانهم المشاركة في مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر وما يليها من لقاءات رسمية خلال الموسم.

وأيّ لاعب يتم تسجيله في ورقة المباراة خلال الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر أو نهائي الكأس الممتازة أو أي لقاء من مرحلة الإياب لا يحق له تغيير الفريق داخل الوطن خلال الفترة نفسها.

وتندرج هذه القرارات ضمن مسعى الرابطة المحترفة إلى ضمان عدالة المنافسة واحترام القوانين المنظمة للموسم الكروي الحالي.