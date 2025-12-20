الرابطة المحترفة.. تعيينات حكام مقابلات تسوية الجولتين الثالثة والثامنة

قامت لجنة التحكيم الفيدرالية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالكشف عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة مباريات تسوية الجولتين الثالثة والثامنة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وتندرج هذه التعيينات في إطار الحرص على ضمان السير الحسن للمنافسة، خاصة في ظل ضغط الرزنامة، حيث برمجت اللقاءات ما بين 22 و25 ديسمبر 2025، مع الاعتماد على تقنية الحكم المساعد بالفيديو (VAR) في جميع المباريات المعنية.

فبالنسبة إلى تسوية الجولة الثالثة، المقررة يوم 23 ديسمبر، تم تعيين الحكم بواب علاء يوسف لإدارة مواجهة مولودية الجزائر - نجم بن عكنون، بمساعدة غزلي أنور وبوخاتم إسلام، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى عزرين أنس. وسيشرف على تقنية الفيديو الحكم علو رضوان بمساعدة جنادي خير الدين.

أما بخصوص تسوية الجولة الثامنة، المبرمجة يومي 22 و25 ديسمبر ، فقد تم تعيين الحكم حركات فاتح لإدارة لقاء اتحاد الجزائر – مستقبل الرويسات، بمساعدة غزلان محمد وزيتوني حمزة، في حين سيكون محمد بكير عبد الرحمن حكمًا رابعًا، على أن يتولى مشابرية أكرم مهمة الـVAR بمساعدة حمادي محمد.

كما سيدير الحكم طيب بودربال يوسف مباراة شباب بلوزداد – وفاق سطيف، بمساعدة صاحبي أكرم وبوطيبة بوعلام، بينما سيكون بن يبقى الطيب حكمًا رابعًا، مع تعيين بوخالفة نبيل حكمًا للفيديو وورد بن سلامة ياسين كمساعد له.