الرابطة المحترفة.. تقديم موعد مباراة مولودية الجزائر ومستقبل الرويسات

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن تعديل توقيت مباراة مولودية الجزائر أمام مستقبل الرويسات، المبرمجة يوم الجمعة المقبل بملعب علي عمار (المدعو لابوانت بالدويرة.

إذ تقرر تقديم توقيت المباراة من الساعة 20:00 إلى 18:00 من اليوم نفسه.

ويأتي هذا القرار في إطار التنظيم الجيد للقاء الذي ينتظر أن يعرف حضورًا جماهيريًا كبيرًا. خاصة في ظل اقتراب الفريق العاصمي من حسم لقب البطولة الوطنية.

ومن المرتقب أن تكتسي المواجهة طابعًا احتفاليًا مميزًا. إذ يستعد أنصار المولودية للاحتفال بفريقهم الذي قدم موسمًا قويًا، جعله على بعد خطوات قليلة من التتويج باللقب.

ويبقى الهدف الأول للمولودية هو تأكيد تفوقهم فوق أرضية الميدان ومواصلة السير نحو ضمان اللقب الثالث تواليا.