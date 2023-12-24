الرابطة المحترفة تقرر إعادة النظر في البرمجة الجديدة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عبر الموقع الرسمي لها، اليوم الأحد، عن إعادة النظر في البرمجة التي اقترحتها مؤخرا.

وأكدت الرابطة أنها ستجري عليها تعديلات قبل نشرها في وقت لاحق على الموقع الرسمي.

وأضافت أن التعديلات لا تخصص الجولة القادمة وإنما باقي الجولات.

كما تطرقت إلى الأسباب حيث قالت أن اعتراض عدد من النوادي من البرمجة الجديدة أجبرها على وضع مخطط جديد سيتكشف عنه مستقبلا.

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