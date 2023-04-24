الرابطة المحترفة تقرر تأجيل مباريات الجولة الـ23

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن بتأجيل مباريات الجولة الـ23 من البطولة، والتي كانت مقررة يوم 5 ماي.

وأوضحت الرابطة، عبر موقعها الرسمي، بأن تأجيل مباريات هذه الجولة، يأتي نزولا عند طلب رؤساء الأندية المحترفة.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه سيتم خوض كل المباريات المتأخرة، قبل استكمال باقي جولات البطولة المحترفة.

وحددت الرابطة المحترفة تاريخ الفاتح من شهر ماي، لنشر برنامج المباريات المتبقية من عمر البطولة المحترفة في موسمها الجاري.