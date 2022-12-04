الرابطة المحترفة تقرر نقل مباراة بارادو وشبيبة الساورة لملعب “20 أوت”

قررت الرابطة المحتنرفة لكرة القدم، تغيير الملعب المعني باحتضان مباراة نادي بارادو، وشبيبة الساورة، برسم الجولة الـ13 من البطولة المحترفة.

وأعلنت الرابطة المحترفة، اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، عن نقل مباراة نادي بارادو، وشبيبة الساورة إلى ملعب “20 اوت” بدل ملعب الدار البيضاء.

كما اوضحت الرابطة المحترفة، بأن هذا القرار تم اتخاذه، بسبب استقبال اتحاد العاصمة، لشباب بلوزداد، ضمن نفس الجولة بملعب الدار البيضاء.

يذكر أن مباريات الجولة الثالثة عشر من البطولة المحترفة، من المقرر خوضها يوم الأربعاء المقبل، حسب برمجة الرابطة المحترفة.