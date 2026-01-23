الرابطة المحترفة تكشف البرنامج الكامل لمباريات مرحلة العودة

كشفت الرابطة المجترفة لكرة القدم، البرنامج الكامل لمباريات مرحلة العودة من الموسم الكروي الجاري.

ونشرت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، جدول مفصل، لموعد خوض مباريات مرحلة العودة من الموسم الجاري.

كما تضمن هذا البرنامج موعد خوض كل المباريات المتأخرة من البطولة المحترفة، أين تحدد موعد الجولة الـ30 والأخيرة بتاريخ 22 ماي 2026.

من جهة أخرى حددت الرابطة المحترفة، تواريخ مباريات منافسة كأس الجزائر، مع تحديد موعد نهائي الكأس، بتاريخ 2 ماي 2026.