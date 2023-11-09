الرابطة المحترفة تكشف برنامج الجولة السادسة من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، برنامج، وموعد خوض مباريات الجولة السادسة من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، تقرر خوض مباريات هذه الجولة السادسة، بتواريخ 17، 18، و19 من شهر نوفمبر الجاري.

وستشهد هذه الجولة مباريات في القمة، أبرزها المواجهة التي ستجمع فريق شباب بلوزداد، بالضيف شبيبة القبائل.

وذكرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن مواصلة خوض مباريات البطولة المحترفة بدون حضور جمهور إلى إشعار آخر.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولة السادسة من البطولة المحترفة، على النحو التالي: