الرابطة المحترفة تكشف برنامج اللقاءات المتأخرة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم،اليوم الثلاثاء، عن برنامج اللقاءات المتأخرة من بطولة الرابطة المحترفة.

وهي المباريات التي ستُلعب مطلع شهر جانفي 2026، في رزنامة مكثفة تحمل أهمية كبيرة في سباق الترتيب.

وسيكون عشّاق الكرة الجزائرية على موعد مع مواجهة قوية لحساب الجولة السادسة، حين يستقبل فريق شبيبة القبائل ضيفه مولودية الجزائر، يوم 2 جانفي، على أرضية ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، بداية من الساعة 17:00، في لقاء كلاسيكي منتظر بالنظر إلى قيمة الناديين وتاريخهما.

أما ضمن الجولة الـ12، فسيواجه شباب بلوزداد ضيفه نجم بن عكنون، يوم 3 جانفي، على الساعة 14:00، بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة.

وتتواصل اللقاءات المتأخرة يوم 5 جانفي ، إذ يلتقي فريق شبيبة القبائل مع مستقبل الرويسات، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

وفي اليوم نفسه، سيحل شباب قسنطينة ضيفا ثقيلا على مولودية الجزائر، بملعب علي عمار (المدعو علي لابوانت) بالعاصمة. في لقاء يعد بكثير من الإثارة بالنظر إلى طموحات الفريقين.