الرابطة المحترفة تكشف برنامج مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من البطولة
بقلم كريم تيغرمت
كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد، وتوقيت، خوض مباريات الجولة الـ30، والأخيرة من بطولة الموسم الجاري.
وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، ينلعب مباريات هذه الجولة الـ30، يومي الجمعة 5، والسبت 6 من شهر جوان الداخل.
كم ستشهد هذه الجولة الأخيرة، عدة مباريات واعدة، على غرار قمة شبيبة القبائل، ضد شباب بلوزداد القمررة يوم الجمعة 5 جوان، بملعب “حسين آتي أحمد” بتيزي وزو.
وجاء البرنامج الكامل لمباريتات هذه الجولة الـ30، والأخيرة من البطولة المحترفة لموسم 2025-2026، على النحو التالي:
رابط دائم : https://nhar.tv/5kwty