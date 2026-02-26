الرابطة المحترفة تكشف برنامج مباريات الجولة الـ22 من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تواريخ، وتوقيت، خوض مباريات الجولة الـثانية والعشرين من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة، ستلعب مباريات هذه الجولة الـ22، على مدار ثلاثة أيام 6، 7، و8 فيفري المقبل.

كما برمجت الرابطة، ثلاثة مباريات من هذه الجولة على الساعة الثالثة بعد الزوال، فيما تعلب باقي المواجهات على العاشرة ليلا.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولة الـ22 من البطولة المحترفة، على النحو التالي: