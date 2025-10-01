الرابطة المحترفة تكشف تشكيلة الجولة الـ 6

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تشكيلة الجولة الـ 6 من البطولة المحترفة للموسم الكروي الحالي 2025-2026.

وعرفت تشكيلة الجولة الـ 6، المبتورة من “الكلاسيكو” بين شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر، والمؤجلة إلى تاريخ لاحق، تواجد لاعبين اثنين من ترجي مستغانم، الفائز على وفاق سطيف.

إلى جانب لاعبين آخرين من مولودية وهران، الفائز على أتليتيك بارادو، واثنين آخرين من اتحاد خنشلة، الذي عاد بتعادل من مواجهة المُضيف أولمبيك أقبو.

وجاءت تشكيلة الجولة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هناني (ترجي مستغانم)

خط الدفاع: بن العمري (ترجي مستغانم)، محرزو (اتحاد العاصمة)، عبادة (أولمبيك الشلف)، فاتاو (مستقبل الرويسات).

خط الوسط: بوطيش (شبيبة الساورة)، بكير (اتحاد خنشلة)، جوبا (مولودية وهران).

الهجوم: ديب (شباب قسنطينة)، ماتوتي (اتحاد خنشلة)، عوجان (مولودية وهران).