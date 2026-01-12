الرابطة المحترفة تكشف تشكيلتها المثالية للجولة الـ15 من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تشكيلتها المثالية للجولة الخامسة عشرة، والأخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الموسم الجاري.

ونشرت الرابطة عبر موقعها الرسمية، تشكيلتها المثالية التي ضمت لاعبين من مختلف الأندية المحترفة.

وكان فريقي شباب قسنطينة، وشبيبة القبائل، الأكثر تمثيلا في هذه التشكيلة المثالية، بلاعبين من كل فريق.

وضمت التشكيلة المثالية للجولة الـ15، والتي كشف عنها الرابطة المحترفة، أسماء كل من: غايا مرباح، حلايمية، عليلات، يرو، بعوش، ديب، بن زيد، عبد القادر، زروقي، محيوص، وعليلات.