الرابطة المحترفة تكشف تعيينات حكام الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تعيينات حكام الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب للبطولة المحترفة.

وتم تعيين الحكم قاموح، لإدارة قمة هذه الجولة، والتي ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف شباب بلوزداد، بملعب تيزي وزو.

كما أختير الحكم بن جهان، لإدارة الصدام الثاني لهذه الجولة، والذي سيجمع شباب قسنطينة، بمضيفة اتحاد العاصمة.

وجاءت تعيينات حكام مباريات الجولة الـ15 من البطولة المحترفة كاملة، على النحو التالي: