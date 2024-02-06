الرابطة المحترفة تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الـ16

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيينات حكام مباريات الجولة الـ16 من البطولة المحترفة، المقررة يومي 8 و9 فيفري الجاري.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم قاموح، لإدارة مباراة الرائد مولودية الجزائر، وفريق نجم بن عكنون، وسيدير الحكم قاموح هذا اللقاء بمساعدة الثنائي بولفلفل، وبويمة.

وفيما تعلق بقمة هذه الجولة، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بنادي بارادو، اختارت لجنة التحكيم، الثلاثي عزين، سليماني، وحاجي، لإدارة هذا اللقاء.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات الجولة الـ16 كاملة، على النحو التالي: