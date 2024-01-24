الرابطة المحترفة تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعيينات حكام مباريات الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب للبطولة المحترفة.

وكشفت الرابطة، عبر حسابها الرسمي، عن تعيين الحكم سلطاني، لإدارة داربي الشرق بين وفاق سطيف، وشباب قسنطينة.

كما أختير الحكم ابرير، لإدارة مباراة متصدر البطولة، فيرق مولودية الجزائر، أمام مضيفه مولودية وهران.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ15 كامالة على النحو التالي: