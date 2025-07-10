الرابطة المحترفة تكشف رزنامة البطولة للموسم الكروي الجديد 2025-2026

كشفت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، رزنامة بطولة الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وحسب الصفحة الرسمية للرابطة، من المقرر أن تلعب مباريات الجولة الأولى من البطولة المحترفة في موسمها الجديد أيام (21،22، و23 اوت المقبل).

كما أوضحت الرابطة المحترفة، تواريخ مختلف المنافسات الخاصة بالموسم 2025-2026، على غرار بطولة “الشان”، تواريخ “الفيفا”، كأس العرب، كأس الجزائر، كأس أمم إفريقيا، ومنافستي كأس الكاف، ورابطة أبطال إفريقيا.

وجاءت الرزنامة الكاملة الخاصة بالموسم الكروي 2025-2026، حسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، على النحو التالي: