الرابطة المحترفة تكشف رزنامة البطولة للموسم الكروي 2023-2024

أجرت الرابطة المحترفة، ظهر اليوم الخميس، سحب قرعة بطولة الموسم الكروي الجديد 2023-2024 بمقر “الفاف” بدالي ابراهيم.

وجرى سحب هذه القرعة، بحضور رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، بالإضافة لرؤساء، وممثلي الأندية المحترفة.

ويأتي هذا تحسبا لانطلاق البطولة المحترفة لكرة القدم، في موسمها الجديد 2023-2024، المقرر يومي 15، و16 سبتمبر القادم.

وحسب الرابطة المحترفة، جاء جدول مباريات الموسم الكروي الجديد من البطولة، كاملا على النحو التالي: