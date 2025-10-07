الرابطة المحترفة تكشف عن برنامج الجولة الثامنة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن رزنامة مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة الأولى، التي ستجرى بين يومي الجمعة 17 أكتوبر والأربعاء 22 أكتوبر الجاري.

وستعرف الجولة الثامنة تأجيل مواجهتين بارزتين بسبب مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات القارية.

الجمعة 17 أكتوبر 2025:

ترجي مستغانم - جمعية الشلف (ملعب محمد بن سعيد بمستغانم)

أولمبيك آقبو – أولمبي الشلف (ملعب الوحدة المغاربية – بجاية)

السبت 18 أكتوبر :

نجم بن عكنون – النادي الرياضي القسنطيني (ملعب 20 أوت 1955 – الجزائر)

مولودية وهران – شبيبة الساورة (ملعب ميلود هدفي – وهران)

الثلاثاء 21 أكتوبر :

شبيبة القبائل – اتحاد خنشلة (ملعب حسين آيت أحمد)

الأربعاء 22 أكتوبر :

مولودية الجزائر – نادي بارادو (ملعب علي عمار)

بينما تأجلت مباراتان : الأولى بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف، والثانية بين اتحاد الجزائر ومستقبل الرويسات.

وذلك بسبب مشاركة كل من شباب بلوزداد واتحاد الجزائر في منافسات كأس الكونفيدرالية.