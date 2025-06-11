الرابطة المحترفة تكشف موعد مباريات الجولة الـ29 من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موعد خوض مباريات الجولة الـ 29، و ما قبل الأخيرة، من البطولة المحترفة.

ونشرت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، تواريخ كل المباريات الخاصة بهذه الجولة الـ29، والتي ستلعب على مدار يومين.

وتم تحديد تاريخ 16 جوان الجاري، لخوض مباريتين من هذه الجولة، فيما تلعب باقي المباريات يوم 17 من ذات الشهر.

وجاء برنامج وتواريخ مباريات هذه الجولة الـ29، كاملا على النحو التالي: