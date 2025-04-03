الرابطة المحترفة تكشف موعد مباريات الجولة الـ22 من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد خوض مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر البطولة المحترفة.

وحشب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، ستجرة مباريات هذه الجولة الـ22 على مدار أربعة أيام انطلاقا من الخميس 4 أفريل.

كما اوضح ذات المصدر بأن هذه الجولة، ستشهد تأجيل قسمة الداربي العاصمي الذي سيجمع مولودية الجزائر، باتحاد العاصمة

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولة الـ22 من البطولة المحترفة على النحو التالي: