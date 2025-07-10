الرابطة المحترفة تكشف موعد نهائي كأس السوبر

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، تاريخ اجراء مباراة نهائي كأس السوبر، الذي سيجمع فريق مولودية الجزائري، باتحاد العاصمة.

ونشرت الرابكة المحترفة، اليوم الخميس، رزنامة الموسم الجديد 2025-2026، والذي تضمن تاريخ نهائي كأس السوبر، والمقرر يوم الجمعة 26 ديسمبر.

ويتزامن هذا التاريخ المحدد من الرابطة المحترفة، لنهائي كأس السوبر، مع فترة الميركاتو الشتوي، للموسم الكروي 2025-2026.

يذكر أن نهائي كأس السوبر، سيجمع بين الغريمين، فريق مولودية الجزائر، المتوج ببطولة موسم 2024-2025، وفريق اتحاد العاصمة المتوج بكأس الجزائر 2025.