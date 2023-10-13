الرابطة المحترفة تكشف موعد وتوقيت الجولتين الخامسة والسادسة للبطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد، وتوقيت مباريات الجولتين الخامسة، والسادسة من البطولة المحترفة.

وأوضحت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، بأن مباريات الجولة الخامسة من البطولة المحترفة، ستلعب يومي الجمعة 20، والسبت 21 أكتوبر الجاري.

واكدت الرابطة المحترفة تأجيل مباراة اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، لحساب هذه الجولة الخامسة لتاريخ لاحق، نزولا عند طلب السلطات الولائية للعاصمة.

ومن جهة أخرى حددت الرابطة المحترفة تاريخ 27، و28 من ذات الشهر، لخوض مباريات الجولة السادسة من البطولة.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولتين الخامسة، والسادسة، من البطولة المحترفة على النحو التالي: