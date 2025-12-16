الرابطة المحترفة تكشف هوية حكام الجولة الـ 13

كشفت اليوم الثلاثاء، الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن هوية حكام لقاءات الجولة الـ 13 من الموسم الجاري 2025-2026.

ومن المرتقب أن تقام لقاءات هذه الجولة، أيام الخميس والجمعة والسبت، والتي لن تكون مبتورة من أي مباراة.

وتحمل الجولة الـ 13، صدام واعد بين أولمبي الشلف والضيف مولودية وهران، وسيديرها الحكم، مشارية أكرم، بمساعدة كل من حمايدي محمد وبن حمودة محمد أمين. بينما سيقود “الفار” بوجمعة طاهر، بمساعدة بوزيت حمزة.

إلى جانب قمة أخرى بين وفاق سطيف وضيفه شبيبة القبائل. والتي سيديرها الثلاثي عوينة محمد رفيق، وعمرون رضوان، وزروفة لطفي، فيما تم تعيين حركات فاتح، في “الفار” بمساعدة غزلان محمد.

وجاءت باقي تعيينات الحكام، على النحو التالي: