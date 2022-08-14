الرابطة المحترفة تمدد آجال الميركاتو الصيفي

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تمديدها لفترة التحويلات الصيفية، الخاصة بالموسم الكروي الجديد.

وكشفت الرابطة عبر حسابها الرسمي، أنه وتنفيذا لقرار المكتب الفيدرالي، تقرر تمديد فترة الميركاتو الصيفي.

كما اوضحت الربطة المحترفة، بأن تاريخ 14 اوت المحدد سابقا كآخر موعد للتحويلات الصيفية، تقرر تمديده إلى غاية 25 من نفس الشهر.

ويصب هذا القرار في مصلحة الأندية المحترفة، حيث سيكون أمامها فرصة إضافية لتدعيم تعدادها تحسبا للموسم الكروي الجديد.