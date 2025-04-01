الرابطة المحترفة تناقش أبرز القضايا الرياضية وتدعم الأندية الجزائرية في المسابقات الإفريقية

عقد المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة لكرة القدم، اجتماعه يوم الخميس المنقضي برئاسة، محمد الأمين مسلوق.

و تم افتتاح هذا الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح أسطورة كرة القدم الوطنية، جمال مناد، الذي توفي في 22 مارس 2025.

كما تم الإشادة بفوز المنتخب الوطني على موزمبيق (5-1) في تصفيات كأس العالم 2026، وتم تقديم التمنيات بالتوفيق للأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية.

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