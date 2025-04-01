الرابطة المحترفة تناقش أبرز القضايا الرياضية وتدعم الأندية الجزائرية في المسابقات الإفريقية
عقد المكتب التنفيذي للرابطة المحترفة لكرة القدم، اجتماعه يوم الخميس المنقضي برئاسة، محمد الأمين مسلوق.
و تم افتتاح هذا الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح أسطورة كرة القدم الوطنية، جمال مناد، الذي توفي في 22 مارس 2025.
كما تم الإشادة بفوز المنتخب الوطني على موزمبيق (5-1) في تصفيات كأس العالم 2026، وتم تقديم التمنيات بالتوفيق للأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية.
مناقشة مواضيع مهمة:
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برمجة مباريات بطولة الرابطة الأولى: تمت الموافقة على الجدول مع مراعاة التزامات الأندية في المسابقات الإفريقية.
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إجراءات تنظيم المباريات: تم التأكيد على القواعد التنظيمية الخاصة بالدخول إلى الملاعب والمشاركة في المباريات.
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الوضعية المالية: تمت دراسة المصاريف المالية لشهر مارس.
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إحصائيات وقت لعب اللاعبين: تم عرض إحصائيات عن مشاركة اللاعبين في المباريات لتعزيز قاعدة البيانات.
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تقرير لجنة الانضباط: تقرر فرض عقوبات على الأندية التي تكرر المخالفات المتعلقة بعدم حضور الجمهور.
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كأس الرابطة - فئة الرديف 2025: تم تحديد موعد نصف النهائي في 15 أفريلاتحاد بسكرة – نجم مقرةأكاديمية بارادو – شبيبة الساورة
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الانضمام إلى الرابطة العالمية للدوريات: تم الموافقة على انضمام الرابطة إلى هذه المنظمة. سيسمح هذا الانضمام للرابطة بإقامة علاقات مع روابط احترافية أخرى على المستوى الدولي، وتبادل الخبرات، والاستفادة من البرامج التي توفرها هذه المنظمة. كما ستتم دعوة رؤساء الأندية الـ16 في الرابطة الأولى وأمنائها العامين للمشاركة في هذه الندوة.
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ندوات وورش عمل: سيتم تنظيم ندوة حول احتراف كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي (FIFA)، يومي 9 و 10 أفريل في الجزائر العاصمة.
بالإضافة إلى ندوة لمراجعة الجوانب التنظيمية للمباريات. كماسيتم تنظيم ندوة لصالح محافظي المباريات المعينين في البطولة قريباً، بهدف مراجعة الجوانب التنظيمية للمباريات وإبراز دورهم المهم في ضمان سيرها في بيئة منظمة.
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مكافحة العنف في الملاعب: تم التأكيد على ضرورة محاربة العنف في الملاعب والحفاظ على بيئة رياضية آمنة.
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إطلاق منصة رقمية للاعتمادات الإعلامية: تم إطلاق منصة “accred.lfp.dz” لتحسين ظروف عمل الصحافة الرياضية.