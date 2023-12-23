الرابطة المحترفة تنشر جدول مباريات الجولة 11

نشرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، عبر الموقع الرسمي لها مواعيد مباريات الجولة 11 من المنافسة الوطنية في قسمها الأول.

وكشفت الرابطة أن المباراة المرتقبة بين شباب بلوزداد و الضيف شباب قسنطينة ستلعب بملعب 5 جويلية الاولمبي يوم الخميس القادم، فيما ستلعب المباريات الأخرى يوم الجمعة منها الداربي بين مولودية الجزائر و اتحاد العاصمة بملعب 5 جويلية بداية من الساعة السادسة.

كما نشرت الرابطة برنامج باقي الجولات لغاية نهاية مباريات مرحلة الذهاب التي سيسدل عليها الستار يوم 19 جانفي 2024.

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