الرابطة المحترفة تهنئ سيدات المنتخب الوطني

وجّهت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تهانيها لسيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، بمناسبة تأهلهن لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

ونشرت الرابطة المحترفة، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، صورة سيدات الخضر، خلال احتفالهن بهذا التأهل.

كما وصفت الرابطة المحترفة، فوز سيدات الخضر، على نظيراتهن من الكاميرون، وتأهلهن لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالمستحق.

يذكر أن سيدات المنتخب الوطني حققن التأهل لكأس أمم إفريقيا للسيدات، بعد فوزهن على سيدات الكاميرون، بنتيجة (1-0)في مباراة الإياب من تصفيات “كان” السيدات.