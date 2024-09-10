الرابطة المحترفة توجه نداءً هاماً للأندية

وجهت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نداءً هاماً، للأندية، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

و جاء في بيان الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي: “وفقًا للأحكام التنظيمية المعمول بها، تُذكر الرابطة المحترفة لكرة القدم. الأندية بضرورة الالتزام بتسجيل اللاعبين على المنصات التالية. قبل الموعد النهائي لفترة التسجيلات الأولى المقررة في 10 سبتمبر 2024 الساعة 11:59 مساءً:

تسجيل اللاعبين على منصة FAF Connect: ويتعلق الأمر باللاعبين الأكابر الموجودين في النادي منذ الموسم الماضي والوافدين الجدد وكذا لاعبي الرديف.

تسجيل اللاعبين على منصة DTMS: ويتعلق الأمر بتسجيل صفقات اللاعبين المحليين أكابر ورديف.

تسجيل اللاعبين على منصة TMS : ويتعلق الأمر بتسجيل صفقات اللاعبين الدوليين أكابر ورديف.

كما أشارت الرابطة في بيانها، إلى ضرورة احترام هذه التعليمات التنظيمية بدقة، لتجنب أي مشاكل إدارية مع اللاعبين مستقبلاً.

كما أكدت الرابطة، أنه في حال عدم امتثال الأندية لهذه التعليمات، سيعرّضهم للحرمان من خدمات لاعبيهم و عدم تأهيلهم للمشاركة في البطولة.

وفي ختام البيان، تعهدت الرابطة المحترفة لكرة القدم، بدعمها الأندية، في إجراءات تسجيل اللاعبين وضمان نجاح هذه العملية.