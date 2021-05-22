الرابطة المحترفة.. سطيف تضرب بالثمانية والساورة بالقوة الرابعة

شهدت الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة لكرة القدم العديد من النتائج المثيرة حيث حقق فريق وفاق سطيف أثقل فوز في البطولة هذا الموسم بنتيجة 8-0 أمام إتحاد بلعباس الجريح.

وتناوب على تسجيل أهداف وفاق سطيف الثمانية كل من جحنيط في الدقيقة الـ10 عن طريق ركلة جزاء، عمورة بثنائية في دقائق 20 و 32، قندوسي في الدقيقة الـ22، العوفي د 63، برباش د82، غشة في الدقيقة الـ 90+1، وسعدي في الدقيقة الـ90+4.

وفي مباراة أخرى فاز فريق إتحاد بسكرة على ضيفه نجم مقرة بهدف اللاعب بوكاروم، فيما فاز فريق شبيبة الساورة برباعية مقابل هدف واحد أمام سريع غليزان.

وتعال جمعية الشلف أمام شباب قسنطينة بنتيجة 1-1 داخل الديار ليواصل فريق الجمعية سلسلة النتائج السلبية المسجلة منذ بداية الموسم الحالي.

وفاز فريق إتحاد العاصمة بصعوبة أمام وداد تلمسان بنتيجة 1-0 عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب بلقاسمي في الدقيقة الـ 26.

وتعثر مولودية وهران سلبيا بملعب الشهيد أحمد زبانة سلبيا أمام ضيفه أولمبي يالمدية، وفاز فريق أهلي برج بوعريريج على ضيفه شبيبة السكيكدة بنتيجة 1-0.

وواصل نصر حسين داي سلسلة نتائجه السلبية بعد الهزيمة التي عاد بها من تنقله أمسية اليوم من مدينة عين مليلة أمام الإتحاد المحلي بنتيجة 1-0.