الرابطة المحترفة.. شبيبة القبائل تحقق فوزا مثيرًا أمام خنشلة

حققت شبيبة القبائل فوزًا ثمينًا على حساب اتحاد خنشلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد.

لحساب الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق متوسط الميدان، بوط سيد أحمد، في الدقيقة 87، بعد مجهود جماعي جميل أنهاه برأسية هزت شباك الزوار، مانحًا فريقه ثلاث نقاط غالية.

وبهذا الانتصار، ارتقى “أبناء جرجرة” إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، في حين تجمّد رصيد اتحاد خنشلة عند الرصيد نفسه من النقاط (11)، في المركز الخامس مؤقتًا.

واتسمت المباراة بالندية والروح العالية، وشهدت أداءً منضبطًا من جانب الشبيبة التي استثمرت دعم جماهيرها لتحقيق فوز معنوي مهم. يعزز الثقة قبل المواعيد القادمة في البطولة.