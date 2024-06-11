الرابطة المحترفة.. صراع البقاء يحتدم و”السياسي” تخطف المركز الثاني من “السياربي”

سجل ناديا مولودية البيض، ونجم بن عكنون، اليوم الثلاثاء، هزيمتين جديدتين، في إطار مباريات الجولة 29، من الرابطة المحترفة، بعد خسارة الأول أمام مستضيفه مولودية وهران، والثاني داخل الديار، أمام شباب قسنطينة.

والذي بدوره تمكن من خطف المركز الثاني، من شباب بلوزداد، في وصافة ترتيب البطولة المحترفة، والمؤهل إلى رابطة الأبطال موسم المقبل، ورفع شباب قسنطينة، رصيده بعد الفوز أمام نجم بن عكنون، للنقطة 53، وبفارق ثلاث نقاط عن شباب بلوزداد، الذي سقط داخل الديار، أمام أولمبي الشلف، بهدف دون رد.

حيث تجمد كل من رصيد مولودية البيض، في النقطة 35، بالمركز الرابع عشر، يليه نجم بن عكنون، في المركز الخامس عشر، برصيد 32 نقطة، بعد مرور 29 جولة من الرابطة المحترفة.

وسيتحدد مصير ثاني مغادر للرابطة المحترفة، في الجولة الأخيرة، لما يستقبل مولودية البيض منافسه نجم بن عكنون، في الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة.

كما تمكن نجم مقرة، من العودة بنقطة ثمينة، من ميدان حمام عمر بخنشلة، بعد أن فرض على الإتحاد المحلي، التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

فيما تمكن وفاق سطيف، من الإرتقاء للمركز الخامس، بعد الفوز أمام ضيفه في الجولة 29، أتلتيك بارادو، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وإنتهى اللقاء، الذي جمع بين الشبيبتين القبائل والساورة، بالتعادل بهدف في كل شبكة، وحقق إتحاد الجزائر، الفوز بثلاثية نظيفة أمام النازل إلى رابطة الهواة، الإتحاد السوفي، وهو الفوز الأول لـ”سوسطارة”، بعد هزيمتين أمام نجم بن عكنون، و شبيبة الساورة، وتعادل، أمام شباب قسنطينة، في آخر ثلاث مواجهات.

وتعرض المتوج باللقب، لثالث هزيمة هذا الموسم، بعد الخسارة أمام مستضيفه في هذه الجولة، إتحاد بسكرة، بهدف دون مقابل.