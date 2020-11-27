الرابطة المحترفة.. عودة المنافسة الرسمية بعد 8 أشهر من التوقف

تعود عجلة الرابطة المحترفة لكرة القدم للدوران ظهيرة اليوم الجمعة، لاول مرة بعد قرابة ثمانية أشهر من التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وستجري ظهيرة اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى التي ستكون بصيغة جديدةم والتي تعرف تواجد 20 في القسم المحترف.

وستكون مباريات هذا الموسم خالية من الحماس والإثارة الجماهيرية بسبب غياب الأنصار تطبيقا للبروتوكول الصحي الذي فرضته وزارة الشباب والرياضة لتفادي إنتشار جائحة كورونا.

ويستقبل فريق شبيبة القبائل ظعيرة اليوم نظيره أهلي برج بوعريريج بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، حيث يسعى أشبال المدرب التونسي يامن الزلفاني لمحو آثار المسوى الكارثي الذي ظهروا به خلال المباريات الودية التحضيرية، فيما يسعى اشبال المدرب دذيري بلال للعودة بأقل الأضرار من تيزي وزو.

كما يستقبل اليوم فريق نصر حسين داي فريق مولودية وهران وسط العديد من المشاكل بسبب الغيابات التي ستشهدها تشكيلة ابناء المقرية بسبب إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا، هذا وكان فريق نصر حسين داي قد أبان عن استعدادات طيبة تؤهله لتحقيق بداية موّفقة في المنافسة، على حساب تشكيلة وهرانية سوف لن تقبل على نفسها التنقل إلى الجزائر العاصمة في ثوب الضحية .

هذا وسيحتضن ملعب عمر حمادي ببولوغين يوم غد السبت مباراة القمة بين فريق إتحاد العاصمة ووفاق سطيف، حيث سيسعى فريق سوسطارة لمحو آثار الهزيمة المسجلة في نهائي كأس السوبر أمام فريق شباب بلوزداد الأسبوع الماضي بملعب 5 جويلية، والتي تسببت في إقالة المدرب الفرنسي سيكوليني، بعد رفضه إستلام الميداليات، وبعد هذه الإقالة ، تمّ تعيين المدرب المساعد بن عريبي بوزيان على رأس العارضة الفنية للفريق ، للإشراف مباشرة على إعداد مجموعته للمنافسة بدءا من مقابلة القمة التي سيستقبل فيها النسر السطايفي .

ومن جهته، سيتنقل فريق وفاق سطيف،- الذي ستكون مشاركة قائده أكرم جحنيط غير أكيدة بسبب الإصابة-، إلى الجزائر بنية أكيدة في تحقيق انطلاقة قوية تحت قيادة المدرب التونسي نبيل كوكي الذي مدّد عقده مع التشكيلة السطايفية، علما انّ هذه المقابلة تبدو متكافئة ومفتوحة على جميع الاحتمالات .

وتعرف الجولة الأولى من البطولة، تأجيل مقابلتين اثنتين إلى وقت لاحق

بين كل من اتحاد بلعباس ومولودية الجزائر من جهة و جمعية عين مليلة مع شباب بلوزداد من ناحية اخرى ، بسبب ارتباطات المولودية و الشباب بالدور التمهيدي ذهاب من رابطة الابطال الافريقية .

وفي هذا الاطار، سيواجه فريق مولودية الجزائر، يوم السبت بالبنين (00ر17سا) فريق بوفول بورغو، فيما سيستقبل شباب بلوزداد ضيفه النصر الليبي يوم الأحد بملعب المركب الاولمبي 5 جويلية إبتداء من الساعة ال00ر17سا .

برنامج الجولة الأولى :

— الجمعة 27 نوفمبر :

شباب قسنطينة – وداد تلمسان 30ر14سا

نصر حسين داي – مولودية وهران 30ر14سا

سريع غليزان – نادي بارادو 00ر15سا

شبيبة القبائل – أهلي برج بوعريريج 00ر16سا

— السبت 28 نوفمبر :

اولمبي المدية – شبيبة الساورة 30ر14سا

نجم مقرة – اولمبي الشلف 30ر14سا

اتحاد بسكرة – شبيبة سكيكدة 00ر15سا

اتحاد الجزائر -وفاق سطيف 00ر16سا

— المقابلات المؤجلة :

اتحاد بلعباس – مولودية الجزائر

جمعية عين مليلة – شباب بلوزداد .