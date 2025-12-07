الرابطة المحترفة.. قمة كروية بين “الكناري” وأبناء “سوسطارة”

تتجه الأنظار غدًا الاثنين إلى ملعب المجاهد الراحل حسين آيت احمد بتيزي وزو، حيث تستضيف شبيبة القبائل ضيفها اتحاد الجزائر في مواجهة متأخرة عن الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة.

الشبيبة، التي استعادت فعاليتها الهجومية بشكل لافت عقب فوزها الكبير في كأس الجزائر على مشعل حاسي مسعود بسبعة أهداف دون رد، تدخل اللقاء بثقة عالية ورغبة في تأكيد استفاقتها.

أبناء المدرب جوزيف زينباور يعولون على دعم جماهيرهم للمواصلة على النسق الهجومي نفسه وبلوغ المراتب الثلاث الأولى.

في المقابل، يسعى اتحاد الجزائر إلى فك عقدة التعادلات المتتالية وتحقيق فوز ثمين بتيزي وزو، التي كثيرًا ما عاد منها بنتائج إيجابية في السنوات الماضية. ويدرك النادي العاصمي أن تحقيق الفوز غدًا قد يمنحه دفعًا معنويًا كبيرًا لاستعادة توازنه في البطولة.