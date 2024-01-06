الرابطة المحترفة.. كلاسيكو بين العميد والكناري والساورة تستقبل السيسكاوة

تستكمل اليوم السبت، فعاليات الجولة الثانية عشر من الرابطة المحترفة لكرة القدم، بإجراء مواجهتي مولودية الجزائر أمام شبيبة القبائل، وشبيبة الساورة أمام إتحاد خنشلة.

وسيحتضن ملعب 5 جويلية مواجهة قمة الجولة الثانية عشر، بين المولودية وشبيبة القبائل، بداية من الساعة 18.00 مساء، وسيكون اللقاء منقول عبر القناة العمومية السادسة.

كما سيستقبل شبيبة الساورة ضيفه إتحاد خنشلة، بملعب 20 أوت ببشار، بداية من الساعة 16.00 مساء، واللقاء سيكون منقول عبر القناة العمومية الأولى.

أما فيما يخص مواجهة مولودية البيض أمام شباب بلوزداد، فقد تم تأجيلها إلى وقت لاحق.