الرابطة المحترفة.. لجنة الانضباط تعلن قراراتها بخصوص الجولة العاشرة
أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عن جملة من القرارات والعقوبات الخاصة بمباريات الجولة العاشرة من البطولة.
وشملت العقوبات عددا من اللاعبين والمدربين بسبب الاحتجاجات أو السلوك غير الرياضي، إلى جانب غرامات مالية على بعض الأندية بسبب تصرفات جماهيرها.
🔸ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﻭﻳﺴﺎﺕ :
ـ ﻣﺮﺯﻭﻗﻲ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ـ ﺭﺣﻤﺎﻧﻲ ﻓﺆﺍﺩ ﻃﺮﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻊ ﺇﻧﺬﺍﺭﻳﻦ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻧﺎﻓﺬﺓ.
ـ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 200.000 ﺩﺝ.
🔸ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ :
-ﺧﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻟﻮﺱ ﻗﺎﺭﻳﺪﻭ ﻓﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ﻣﺪﺭﺏ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ـ ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 40.000 ﺩﺝ.
ـ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 60.000 ﺩﺝ.
🔸ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﻲ :
ـ ﺩﺭﺍﺟﻲ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ـ ﻣﺼﺎﻟﺔ ﻣﺮﺑﺎﺡ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ، ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ:
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻼﻋﺐ
-ﺩﺭﺍﺟﻲ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ VAR ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻼﻋﺐ، ﺛﺒﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﺤﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﻗﺮﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ:
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ.
🔸 ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ :
ـ ﺑﻮﺳﻠﻴﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﻃﺮﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻊ ﺇﻧﺬﺍﺭﻳﻦ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻧﺎﻓﺬﺓ
🔸ﺃﻭﻟﻤﺒﻲ ﺍﻟﺸﻠﻒ :
ـ ﻋﺒﺮﻭﺱ ﺣﻮﺳﺎﻥ ﻣﺪﺭﺏ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﻤﺮﻣﻰ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
🔸ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﺴﻄﺎﻳﻔﻲ :
ـ ﻃﻮﺍﻝ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ـ ﺟﺤﻨﻴﻂ ﺃﻛﺮﻡ ﻃﺮﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻊ ﺇﻧﺬﺍﺭﻳﻦ. ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ + ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮرياضي
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ
ـ ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 40.000 ﺩﺝ.
🔸ﺗﺮﺟﻲ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ:
ـ ﺗﻮﻣﻲ ﺳﻴﻒ ﺯﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ـ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ـ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﺟﻤﺎﻝ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ـ ﺍﻟﻤﻮﺩﻥ ﻋﺒﺪ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ـ ﺭﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺬﻭﻓﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 49، ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺭﻗﻢ 44
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2025/03/27:
(ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 3)
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 600.000 ﺩﺝ.
🔸ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻠﻮﺯﺩﺍﺩ :
ـ ﻛﺪﺍﺩ ﺷﻌﻴﺐ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ـ ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 40.000 ﺩﺝ.
🔸ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺾ :
ـ ﻋﻄﺎﻟﻠﻪ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
🔸ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:
ـ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 30.000 ﺩﺝ.
🔸ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ:
ـ ﺣﺪﻭﺵ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻓﻴﺼﻞ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
🔸ﺃﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﺎﺭﺍﺩﻭ:
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 65 ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺃﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﺎﺭﺍﺩﻭ/ ﺗﺮﺟﻲ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2025.10.26
ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ: ﻋﺎﻣﺮ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﺒﻲ ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺭﻳﺎﺿﻲ.
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ
ﻋﻮﺽ: ﺇﻧﺬﺍﺭ: ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ.