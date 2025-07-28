الرابطة المحترفة لكرة القدم تنضم إلى الجمعية العالمية للرابطات

انضمت الرابطة المحترفة لكرة القدم، رسميا إلى الجمعية العالمية للرابطات، مما يشكّل مرحلة جديدة في جهودها لتطوير واحتراف كرة القدم في الجزائر.

وتُعدّ الجمعية العالمية للرابطات الهيئة العالمية للرابطات الوطنية لكرة القدم المحترفة. وقد تأسست سنة 2017، وتضمّ 45 عضوًا. وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاون بين الرابطات الوطنية،

كما تمثّل دات الهيئة، مصالح أعضائها أمام الهيئات الدولية السياسية والرياضية.

وكشفت الرابطة في بيان لها اليوم الاثنين. أن توقيع اتفاقية الانضمام إلى الهيئة العالمية، كان يوم الخميس الماضي. في لندن، بمقر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك، من قبل محمد الأمين مسلوق، رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، وريتشارد ماسترز، رئيس الجمعية العالمية للرابطات.

كما أبرزت الرابطة، أن هذه الخطوة ستمكنها من الانخراط في شبكة دولية تضم 45 رابطة محترفة. ما يتيح لها تبادل الخبرات مع باقي الرابطات، ومشاركة أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات والمعارف التي توفرها الجمعية العالمية للرابطات.

موضحة أن مراسم التوقيع شكّلت فرصة للرابطة لعرض أحدث إنجازاتها في مجال احتراف كرة القدم الجزائرية.

حيث نُظّمت جلسة عمل خاصة مع جيروم بيرلموتر، الأمين العام للجمعية، لتقييم نقاط القوة الحالية للرابطة وتحديد مجالات التعاون والعمل المستقبلية.