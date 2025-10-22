الرابطة المحترفة.. مولودية الجزائر تحقق الأهم أمام أتلتيك بارادو

حقق فريق مولودية الجزائر فوزا ثمينا على ضيفه أتلتيك بارادو بنتيجة هدفين مقابل هدف. في المباراة التي جمعتهما بملعب الشهيد علي عمار، ضمن الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.

وسجّل هدفي مولودية الجزائر كلٌّ من كيبري في الدقيقة الحادية عشرة، وأناتوف في الدقيقة الثانية والسبعين.

فيما قلَّص بارادو الفارق في نهاية الشوط الثاني عن طريق كرميش، دون أن يتمكن من تعديل النتيجة.

وبهذا الفوز، تحتل مولودية الجزائر المرتبة الثالثة في جدو ترتيب البطولة على بعد نقطتين من شبيبة الساورة المتصدرة بـ15 نقطة. مع 3 مياريات متأخرة للمولودية.