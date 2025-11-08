الرابطة المحترفة.. مولودية وهران تعتلي الصدارة مؤقتاً

عاد فريق مولودية وهران، اليوم السبت، بفوز ثمين من ميدان 18 فبراير بورقلة، بعد تفوقه على مستقبل الرويسات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ضمن منافسات الجولة الحالية 11 من الرابطة المحترفة. أبناء “الحمراوة” قدموا مباراة قوية، ونجحوا في فرض أسلوبهم خارج الديار ليحصدوا ثلاث نقاط غالية مكنتهم من الارتقاء مؤقتاً إلى صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض مستقبل الرويسات عند 13 نقطة في المركز العاشر.

وفي لقاء آخر من نفس الجولة، اكتفى وفاق سطيف بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام أولمبيك آقبو على ملعب 8 ماي 1945، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه المتذبذبة ويحتل المركز الثاني عشر بـ11 نقطة، بينما واصل أولمبيك آقبو عروضه المميزة واحتل المركز الثالث بـ18 نقطة.

بقية مواجهات الجولة غدا الأحد، بإجراء أربع مواجهات على النحو التالي:

مولودية البيض - مولودية الجزائر على الساعة 14.30، بملعب زكرياء مجدوب.

النادي الرياضي القسنطيني – شبيبة القبائل على الساعة 5.45 بملعب الشهيد حملاوي.

أولمبي الشلف – نجم بن عكنون على الساعة 5.45 بملعب الشهيد بومزراق.

شبيبة الساورة – أتلتيك بارادو بداية من الساعة 18.00 بملعب 20 أوت ببشار.