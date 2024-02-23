الرابطة المحترفة.. نجم بن عكنون يستقبل الساورة وبسكرة تواجه مقرة

تلعب أمسية اليوم الجمعة، الجزء الأول من مباريات الجولة 18 من الرابطة المحترفة، بإجراء مواجهتين.

وسيستقبل نجم بن عكنون صاحب المركز الخامس عشر في البطولة برصيد عشرة نقاط، بملعب 20 أوت بالعاصمة، منافسه شبيبة الساورة. وصاحب المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بداية من الساعة 16.00 مساء.

كما سيستقبل نادي إتحاد بسكرة، صاحب المركز العاشر برصيد 24 نقطة، بملعبه 18 فيفري بمركب العالية، منافسه في هذه الجولة نجم مقرة، صاحب المركز الثاثث عشر في البطولة برصيد 17 نقطة.

كما ستلعب فعاليات الجزء الثاني من الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة، غدا السبت، بإجراء أربع لقاءات، وهم: مولودية البيض أمام مولودية البيض. وشبيبة القبائل أمام إتحاد خنشلة، وشباب قسنطينة أمام أولمبي شلف، ومولودية وهران تواجه الإتحاد السوفي.

كما جرى تحديد مواجهتي شباب بلوزداد أمام أتلتيك بارادو، و إتحاد العاصمة أمام وفاق يوم 3 مارس المقبل.