الرابطة المحترفة والأندية الجزائرية تعزي في وفاة أكلي أدرار

خيّم الحزن على الأسرة الكروية الجزائرية عقب الإعلان عن وفاة الرئيس السابق لنادي مولودية بجاية، أكلي أدرار.

وتقدمت الرابطة المحترفة لكرة القدم بتعازيها لعائلة الفقيد، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مشيدة بما قدمه خلال فترة تسييره للنادي.

كما سارعت عدة أندية وهيئات رياضية إلى تقديم واجب العزاء، يتقدمها نادي نجم بن عكنون، ومديرية الشباب والرياضة لولاية بجاية، وإذاعة صومام بجاية التي أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ويعد أكلي أدرار، من أبرز المسيرين الذين ارتبط اسمهم بمولودية بجاية، إذ ترك بصمة في تاريخ النادي خلال فترة توليه رئاسته.