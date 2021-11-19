الرابطة المُحترفة.. الشبيبة تتعثر والوفاق يعود بنقطة من وهران

لُعبت أمسية اليوم الجمعة 3 مُباريات من الجولة الرابعة للرابطة المُحترفة وانتهت كلها بالتعادل.

مواجهة هلال شلغوم العيد أمام الضيف شبيبة الساورة انتهت بالتعادل السلبي.

وهي ذات النتيجة التي حسمت لقاء مولودية وهران أمام الضيف وفاق سطيف الذي جرى بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران.

وبملعب أول نوفمبر 1954 بتيزي وزو تعادلت شبيبة القبائل أمام أمل الأربعاء بهدف في كل شبكة.

سجل الهدف الأول دومبيا للكناري في الدقيقة ال30 قبل أن يُعدل كسيلي للضيوف في الدقيقة ال81.

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استذكرت إدارة فريق شبيبة القبائل، رئيسها الراحل محند شريف حناشي، في الذكرى الأولى لوفاته، التي تتزامن وتاريخ 13 نوفمبر.

ونشرت إدارة النادي القبائلي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “فايس بوك”، صورة لحناشي، أرفقتها بتعليق “الأبدي”.

كما قامت رئيس الشبيبة يزيد ياريشان، وأعضاء الإدارة، اليوم السبت، بزيارة قبر الفقيد، والترحم عليه.

ويعد محند شريف حناشي، أحد أبرز رموز شبيبة القبائل، بالنظر لتاريخه الطويل والحافل بالإنجازات ىمع النادي، سواء كلاعب أو مسير.

كما يعتبر حناشي، عميد رؤساء الأندية الجزائرية، وأكثرهم تتويجا بالألقاب المحلية أو القارية، ليخلد اسمه بأحرف من ذهب في كرة القدم الجزائرية والإفريقية.