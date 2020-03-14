الرابطة الوطنية تُوقف البطولة لأسبوعين !!

كشفت بصفة رسمية أمسية اليوم السبت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عن برنامج الجولتين ال23 وال24 للمحترف الأول وكذا الجولتين ال24 وال25 للمحترف الثاني.

“لاليغ” برمجت الجولة ال23 من الرابطة المحترفة الأولى يوم الفاتح أفريل المقبل بينما ستُلعب الجولة ال24 من الرابطة المحترفة الثانية يوم ال28 مارس.

وستُلعب الجولة ال24 من المحترف الأول يومي ال9 وال11 أفريل.

هذا كما برمجت هيئة الرئيس مدوار المباراة المتأخرة بين مولودية الجزائر وأتلتيك بارادو يوم الخميس 26 مارس بداية من الساعة ال16:00.