الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين تدين جرائم الكيان الصهيوني بغزة

أدانت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين قيادة ومناضلين، جرائم الحرب المستمرة من الكيان الصهيوني. اتجاه اخواننا في قطاع غزة عن طريق شن غارات هوجاء على القطاع. و تدمير المستشفيات و منع دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وأكدت الرابطة في بيان لها أن جرائم الكيان الصهيوني يعد خرق واضح لكافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية. والتي تعكس الطبيعة النازية للمحتل الذي تقترب نهايته. والتي لا ترى حكومته وجيشه المحتل من حل لها سوى تكثيف الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته .

وجاء في بيان الرابطة كذلك “كما نشجب في ذات الخصوص ، محاولة هذا الكيان الغاصب ، التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق. من غزة و إخلاء القطاع من المدنيين كنوع من سياسة عقاب جماعي ، معتبرين ذلك انتهاك صارخ للقوانين الدولية “.

كما نددت رابطة الطلبة الجزائريين ، استهداف الصحفيين و رجال الإعلام الموجودين في الميدان. فهي جريمة تظاف في سجل الجرائم التي ارتكبها هذا الكيان العبري. و الذي ما كان ليقع كل ذلك لولا خذلان بعض الأنظمة العربية المطبعة وعلى رأسها نظام المخزن المغربي وتواطؤ الأنظمة الغربية. وصمت المنظمات الأممية التي تتعامل بمكيالين مع القضايا الدولية .

ومن خلال بيانها دعت الرابطة المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني و توفير ممرات إنسانية عاجلة للرعاية الطبية ، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية و إيقاف البلطجة الصهيونية المستمرة في قطاع غزة .

من جهة أخرى، حيت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين وتحمل فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤولياتها ودفاعها البطولي والشرعي عن أمن وحقوق الشعب الفلسطيني، و أن وحدة الصف الفلسطيني تبقى مفتاح نجاح المقاومة.

وفي ختام بيانها ، جددت الرابطة الوطنية الوطنية للطلبة الجزائريين ، انحيازها الدائم لفلسطين قضية وشعبًا ومقاومة، و ندعوها إلى توحيد الصفوف من أجل مقاومة أكثر فاعلية ونجاعة في وجه المحتل .