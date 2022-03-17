الرابطة تؤجل الجولتين المقبلتين من البطولة المحترفة

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباريات الجولتين المقبلتين (23، و24)، من البطولة المحترفة.

وأعلنت الرابطة المحترفة، عبر حسابها الرسمي، عن تأجيل مباريات الجولة الـ23، التي كانت مقررة يوم 25 مارس، إلى يوم 26 من ذات الشهر.

كما تقرر تأجيل مباريات الجولة الـ24 من البطولة، والتي كانت مقررة يوم 31 مارس، إلى الفاتح من شهر أفريل المقبل.

وأوضحت الرابطة، بأن هذه القرارت جاءت بغرض السماح للجمهور الرياضي، بمتابعة المباراة الفاصلة للمنتخب الوطني والمقررة يوم 25 مارس.